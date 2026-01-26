Antalya'da Şiddetli Rüzgar: Halı Sahanın Çatısı Çöktü, Dereler Taştı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısı sonrası Antalya'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu; halı sahanın çatısı çöktü, dereler taştı, ağaçlar devrildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 23:32
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 23:43
Antalya'da Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısıyla başlayan yağış ve fırtına, Antalya'da yaşama sekte vurdu. Akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle kent genelinde çok sayıda olumsuzluk rapor edildi.

Rüzgarın Hızı ve Taşkınlar

Yetkililerce saatteki hızının zaman zaman 80 kilometreyi bulacağı bildirilen rüzgar ve sağanak, özellikle Konyaaltı bölgesinde hayatı zorlaştırdı. Bölgedeki Sarısu, Gökdere, Karaçay, Hisarçardır mahallelerinde bazı dereler taştı; sokaklar suyla doldu ve su seviyeleri bazı noktalarda 50 santimetreyi buldu.

Halı Sahanın Çatısı Maç Sırasında Çöktü

Kepez ilçesindeki Gündoğdu Mahallesi'nde bir halı sahanın çatısı, maç oynandığı sırada kuvvetli rüzgara dayanamayarak çöktü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Devrilen Ağaçlar ve Trafik Kesintisi

Cumhuriyet Meydanı'nda, valilik binası önünde bulunan yaklaşık 20 metrelik çam ağacı rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı ve bölgedeki ulaşımda aksama yaşandı.

Yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırırken, bölgedeki hasar tespit ve temizleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

