Batman'da balkondan düşen 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti

Olay Gültepe Mahallesi'nde gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın balkon kısmında dengesini kaybeden 22 yaşındaki M.C., sert zemine düşerek ağır yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından M.C.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı ve otopsi yapılacağı bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

