Batman'da balkondan düşen 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti

Batman Gültepe Mahallesi'nde 4 katlı binanın balkonundan düşen 22 yaşındaki M.C., olay yerinde yaşamını yitirdi; polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:16
Batman'da balkondan düşen 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti

Batman'da balkondan düşen 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti

Olay Gültepe Mahallesi'nde gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın balkon kısmında dengesini kaybeden 22 yaşındaki M.C., sert zemine düşerek ağır yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından M.C.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı ve otopsi yapılacağı bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BATMAN’DA 4 KATLI BİR BİNANIN BALKONUNDAN DÜŞEN 22 YAŞINDAKİ GENÇ KADIN, HAYATINI...

BATMAN’DA 4 KATLI BİR BİNANIN BALKONUNDAN DÜŞEN 22 YAŞINDAKİ GENÇ KADIN, HAYATINI KAYBETTİ.

BATMAN’DA 4 KATLI BİR BİNANIN BALKONUNDAN DÜŞEN 22 YAŞINDAKİ GENÇ KADIN, HAYATINI...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnegöl'de 300 Gram Bonzai Ele Geçirildi: Şüpheli Tutuklandı
2
Kraljevo'da kızaktan düşen 16 ve 17 yaşındaki iki genç araç altında kaldı
3
Düzce'de Kanunsuz Ava Geçit Yok: 121 Belge, 91 İdari İşlem
4
Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Gözaltı, 17 Yasaklı Yayın
5
Tokat’ta Baba Cinayeti: Mustafa Cankurtaran Tutuklandı
6
Van’ın Edremit’inde Tırda 39 Kilo 340 Gram Skunk Ele Geçirildi
7
Sinem Çekinmez Güney Afrika'da Güzellik Merkezi Açtı — Adana'da Binlerce Mağdur İddiası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları