Çorlu'da alkollü sürücü 'Direksiyonda ağabeyim vardı' — 5. üflemeyle yakalandı

Tekirdağ Çorlu'da çevirmeye giren sürücü, alkolmetreyi 5. denemede üfledi; direksiyonda ağabeyinin olduğunu iddia etti, yasal sınırın üzerinde bulunarak ceza aldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 01:47
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 02:14
Tekirdağ Çorlu’da düzenlenen trafik uygulamasında bir sürücünün alkol savunması polise geçmedi. Alkolmetreyi beşinci denemede üfleyen kişi, direksiyon başında ağabeyinin olduğunu iddia etti; yine de cezadan kurtulamadı.

Uygulama sırasında yaşananlar

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekiplerinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki uygulamasında durdurulan otomobildeki sürücü, trafik polisi tarafından sürücü olarak değerlendirildi. Alkolmetreye 4 kez yeterli nefes veremeyen sürücü, polislerin ısrarı üzerine 5. üflemede teste katıldı.

Yapılan ölçümde sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücünün savunması ve işlem

Sürücü, dakikalarca ısrarla "Direksiyonda ben yoktum, ağabeyim vardı. Benim zaten bir denetimim var, denetimimi yakarsınız" dedi. Ancak bu savunma yetmedi ve sürücüye işlem yapılarak ceza uygulandı.

