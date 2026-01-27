Antalya'da Taşan Dere 29 Bloklu Siteyi Su Bastı

Antalya'da taşan dere siteyi sular altında bıraktı

29 blok ve 600 dairede su baskını: Araçlar zarar gördü

Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bölgedeki yağışların ardından yakınındaki derenin taşması sonucu bir site su altında kaldı.

Liman Mahallesi 62 Sokak29 blok ve 600 daireden oluşan sitede zaman zaman su seviyesi 1 metreye kadar ulaştı. Site içindeki araçlar su altında kalırken, birçok araçta maddi hasar meydana geldi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 'Sarı Kod' uyarısı yapıldığı Antalya'da, birçok bölgede yollar suyla kaplandı ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Olayla ilgili itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahaleleri sürüyor.

Yerel yetkililer ve ekiplerin çalışmaları devam ederken, vatandaşlara benzer olumsuz hava koşullarına karşı uyanık olmaları ve güvenlik önlemlerini almaları çağrısında bulunuldu.

