Antalya'da Taşan Dere 29 Bloklu Siteyi Su Bastı

Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına sonucu taşan dere, Liman Mahallesi'ndeki 29 bloklu 600 dairelik siteyi su altında bıraktı; araçlar zarar gördü.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:16
Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bölgedeki yağışların ardından yakınındaki derenin taşması sonucu bir site su altında kaldı.

Liman Mahallesi 62 Sokak29 blok ve 600 daireden oluşan sitede zaman zaman su seviyesi 1 metreye kadar ulaştı. Site içindeki araçlar su altında kalırken, birçok araçta maddi hasar meydana geldi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 'Sarı Kod' uyarısı yapıldığı Antalya'da, birçok bölgede yollar suyla kaplandı ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Olayla ilgili itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahaleleri sürüyor.

Yerel yetkililer ve ekiplerin çalışmaları devam ederken, vatandaşlara benzer olumsuz hava koşullarına karşı uyanık olmaları ve güvenlik önlemlerini almaları çağrısında bulunuldu.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

