Antalya'da Tır ile Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Antalya Finike–Elmalı yolunda tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 20:10
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 20:10
Kaza Detayları

Antalya Finike–Elmalı karayolunda meydana gelen kazada, tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Elmalı istikametinden Finike–Elmalı karayolu Ayvasıltaşı Yokuşu mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp karşı şeritten gelen R.P. yönetimindeki kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü R.P. olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Y.K. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Y.K., sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

