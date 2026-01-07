Antalya'da üniversite öğrencisine 'ehliyet yetersizliği' nedeniyle 11 bin TL ceza

Antalya'da ehliyet sınıfı yetersiz bulunan öğrenceye 11 bin TL idari para cezası kesildi; öğrenci borcu nasıl ödeyeceğini düşünüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:57
Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Kültür Mahallesi Kültür Kafeler Caddesi üzerinde gece saatlerinde yapılan rutin uygulamada polis ekipleri, 01 BDK 486 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde sürücünün kullandığı araca ilişkin ehliyet sınıfının yetersiz olduğu tespit edildi.

Sürücü Eyüp T., Bursa'dan üniversite eğitimi için Antalya'ya geldiğini, motosikleti yaklaşık iki hafta önce satın aldığını ve ehliyetini geçen hafta çıkardığını belirtti. Ancak sistemde ehliyetinin görünmediğini iddia eden Eyüp T.'ye, 'ehliyet yetersizliği' gerekçesiyle 11 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öğrencinin tepkisi

Olay sonrası konuşan Eyüp T., öğrenci olduğunu ve geçimini kendi imkânlarıyla sağladığını söyledi. Eyüp T., 'Aslında ehliyetim var ama Nüfus Müdürlüğünden belge çıkartmamışım. Bu yüzden ceza yedim. Öğrenciyim, maddi durumum çok kısıtlı. 11 bin lira benim 3 aylık bursum. Ailemden çok destek almıyorum, çalışarak geçiniyorum. Şu an duygularımı soracak olursanız duygu falan kalmadı bende, şimdi hislerimi de kaybettim. Bu borcu nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Olay, ehliyet sınıfı ve belge kontrolünün önemini bir kez daha gündeme getirirken, öğrencinin maddi kaygıları ve yaşadığı mağduriyet sosyal medyada ve yerel kamuoyunda tartışma yarattı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

