Payas'ta Ev Yangını: Fatih Mahallesi'ndeki Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Payas Fatih Mahallesi'nde çıkan ev yangını, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok, ev kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:25
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:25
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı

Hatay’da alevlere teslim olan bir ev, Payas ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan apartmanda çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Apartman dairesinde alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale eden ekipler sayesinde yangın, binayı sarmadan kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak söz konusu evin kullanılamaz duruma geldiği bildirildi.

