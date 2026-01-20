Antalya Emniyeti Zeytinköy’e mobil karakol ve polis lojmanları ile müdahale ediyor

Antalya Emniyeti Zeytinköy’e mobil karakol ve lojmanlar kuruyor

Antalya Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) toplantısında Zeytinköy’deki uyuşturucu sorunu ve alınan önlemleri anlattı. Zaimoğlu, kentin turizm yoğunluğu nedeniyle hem vatandaşların hem de misafirlerin huzur ve güven içinde olmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Zeytinköy’e yoğun müdahale: Mobil karakol ve lojmanlar

Zaimoğlu, Zeytinköy’ün kentte uyuşturucu temininin merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek, bölgeye yerleştirilen mobil karakolun yanı sıra ek adımlar atıldığını söyledi. "İnsanlar kapılarına 'Bu evde uyuşturucu satılmıyor' diye yazmak zorunda kalmış" diyen Zaimoğlu, alınan önlemleri şöyle sıraladı:

• Zeytinköy’ün tam ortasına mobil karakol yerleştirildi.

• Yeterli olmazsa diye ekipler amirliği kurulacak.

• 15 adet bekar lojmanı yapılarak bekar polislerin bölgede ikamet etmesi sağlanacak.

• Mobil karakol alanına bitişik bir arazi daha birleştirilerek, polislerin aileleriyle birlikte kalabileceği 20 adet polis lojmanı inşa edilecek.

Zaimoğlu, "Orası bizim alanımız oradan çıkmayacağız." ifadelerini kullanarak bölgedeki kararlı tutumu vurguladı.

Uyuşturucu ile mücadelede hedef: zehir ağını kurutmak

Her ay düzenli veri analizleri yaptıklarını söyleyen Zaimoğlu, uyuşturucuyla mücadelede birinci önceliklerinin bu ağın kökünü kurutmak olduğunu belirtti. Uyuşturucu kullanımının etkileri hakkında şu verileri paylaştı: ilk denemede yüzde 80 bağımlılık, bağımlılıktan kurtulma oranının yüzde 4 ila yüzde 10 arasında olduğu ve madde bağımlılarının büyük kısmının 40 yaşını göremediği (yüzde 75).

Baronlar ve aracıların yakalandığını ancak asıl sorunun talep ve kullanım olduğunu vurgulayan Zaimoğlu, çocuklara ulaşmanın ve ilk denemelerin önüne geçmenin önemine dikkat çekti.

Günlük uygulamalar ve teknolojik önlemler

Zeytinköy’de halka açık uyuşturucu kullanımının normalleştiğini, ihbar oranlarının düştüğünü söyleyen Zaimoğlu, bunun üzerine yaya devriyelerini artırdıklarını, dron kullanımına başladıklarını ve apartman diplerinde incelemeler yaptıklarını belirtti. Bölgedeki personel sayısını da paylaştı: günde 80, gece 60 personel ile devriye atıldığını söyledi.

Güvenlik teknolojisine ilişkin planlar arasında yıl sonuna kadar 1000 adet yüz tanıma kamerasının aktif edilmesi yer alıyor. Zaimoğlu, sistemin belirli suç kayıtlarına göre alarm üreteceğini ve tespit edilen kişilerin geriye dönük görüntü verilerinin takip edilerek suçluların daha hızlı yakalanacağını anlattı.

Uyuşturucu kullanımı, eğitim ve önleyici çalışmalar

Ünlü isimlere yönelik operasyonlara değinen Zaimoğlu, uyuşturucu kullananların gözaltına alınıp psikolojik destek ve aile bilgilendirmesi yapıldığını, ünlü-ünsüz ayrımı gözetilmediğini söyledi. Çocuk eğitiminin önemi üzerinde duran Zaimoğlu, empati gelişimi ve erken yaşta verilen eğitimlerin suçla mücadelede etkili olduğunu, bu alanda Milli Eğitim ile işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.

1 milyon 600 bin araç ve motosiklet sorunu

Zaimoğlu, Antalya trafiğinde 1 milyon 600 bin araç olduğunu, kentin nüfusunun 2 milyon 600 bin olduğunu hatırlatarak motosiklet kullanımının yüksekliğine dikkat çekti. Şehirdeki araçların üçte birinin motosiklet olduğunu, motosiklet kaynaklı kazaların oranının neredeyse yüzde 50 düzeyinde seyrettiğini belirtti. Ayrıca plakasız motosikletlere yönelik uygulamaların öncelikli olduğunu söyledi.

Kapanış: 8-25 çalışıyoruz

Aranan şahısların suç işleme potansiyeli yüksek olduğuna dikkat çeken Zaimoğlu, ekiplerin vatandaşa güven sağlamak için "7-24 değil, 8-25 çalıştıklarını" ifade etti. Zaimoğlu, Zeytinköy ve diğer riskli alanlarda uygulamaların süreceğini, gidilebilecek her alanı daraltarak uyuşturucu kaynaklı sorunları azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Uyuşturucu ticaretinin merkezi bölgesine ekipler amirliği ve bekar polisler için lojman ve yaşam alanı