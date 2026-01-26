Antalya İddianamesi: İhbar, Bağış ve Milyonluk Transferler Soruşturmayı Derinleştirdi

Antalya Büyükşehir iddianamesinde ihbar, bağış ve milyonluk transferler öne çıktı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmanın; anonim 112 Acil Çağrı Merkezi ihbarları, bağış adı altında yapılan ödemeler ve milyonlarca liralık para transferleri sonrasında genişletildiği kaydedildi. İddianame, iskan işlemleri karşılığında rüşvet alındığı ve bu paraların bir kısmının vakıflar ile farklı finansal yollarla sisteme sokulduğu tespitlerini içeriyor.

Soruşturmanın başladığı dosya ve süreç

İddianamede, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yetkisizlik kararı verilerek Antalya'ya gönderilen 1 Temmuz 2025 tarihli dosya üzerine başlatıldığı belirtildi. Dosyanın Antalya’ya ulaşmasının ardından mali hareketler, ruhsat işlemleri ve belediye bağlantılı ödemeler detaylı şekilde incelendi.

112 ihbarı ve KONTEV iddiası

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişmenin, Muhittin Böcek'in 5 Temmuz 2025'te tutuklanmasının ardından gelen 10 Temmuz 2025 tarihli anonim ihbar olduğu belirtildi. İhbarda, iskan ruhsatı karşılığında rüşvet alındığı, rüşvet bedellerinin bir bölümünün Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfı (KONTEV)'e bağış adıyla aktarıldığı ve bu ödemeler sonrasında belediye işlemlerinin hızlandığı iddia edildi. Bu ihbar üzerine KONTEV merkezinde arama yapıldığı ve bağış makbuzları ile çeşitli evraklara el konulduğu iddianamede yer aldı.

Altıntaş ve ruhsat ilişkisi

İncelemelerde, Altıntaş bölgesinde inşaat yapan bazı kişilerin bağış tarihlerini takiben iskan ruhsatı aldığı tespit edildiği kaydedildi.

"Boşanma masrafı" iddiası ve milyonluk transfer

İddianamede, Mustafa Gökhan Böcek'in boşanma sürecinde kullanılmak üzere iş insanı B.Ç.'den para talep ettiği iddiasına yer verildi. Savcılık incelemesine göre B.Ç., bir döviz bürosu aracılığıyla iki ayrı işlemle toplam 55 milyon 200 bin lira gönderdi. İddianamede, paranın Zuhal Böcek'e ulaştığı, çiftin 30 Ekim 2024 tarihinde boşandığı ve para transferinin 26 Aralık 2024'te yapıldığı bilgileri yer aldı.

Döviz, altın ve taşınır-taşınmaz aracılığıyla aklama iddiası

Savcılık, haksız şekilde elde edildiği değerlendirilen gelirlerin döviz firmaları ve kuyumculuk işlemleri üzerinden; altın veya döviz alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek sisteme sokulduğunu değerlendiriyor. İddianamede ayrıca bazı ihaleler karşılığında üçüncü şahıslara saat hediye edildiği, araç devri yapıldığı ve iskan karşılığı gayrimenkul devriyle rüşvet alındığı iddiaları yer aldı.

Uyuşturucu kullanımına ilişkin tespitler

İddianamede, Zuhal Böcek'e ait el konulan dijital materyallerin incelenmesi ve kimliği belirsiz bir e-posta ihbarı üzerine alınan vücut örneklerinde kokain kullanımına rastlandığı bilgisine yer verildi. Bu tespitler doğrultusunda uyuşturucu kullanma suçuna ilişkin soruşturma, şüpheliler yönünden ayrı dosya olarak ilgili birime gönderildi.

KONTEV yöneticisi ifadesi ve takipsizlik

Belediye genel işleyişine ilişkin bilgi alınması amacıyla KONTEV yöneticileri arasında yer alan ve aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Cansel Tuncer'in ifadesine başvuruldu. Yapılan malvarlığı araştırması ve elde edilen deliller doğrultusunda Tuncer hakkında takipsizlik kararı verildiği iddianamede yer aldı.

Kayyımlar ve şirket soruşturmaları

İddianamede, bazı döviz ve kuyumculuk firmalarına TMSF tarafından kayyım atandığı, bazı işletmelerde yönetim kayyımlığının denetim kayyımlığına dönüştüğü, tutuklu şüpheli Mehmet Okan Kaya'ya ait 8 şirkette yönetim kayyımlığının sürdüğü ve toplam 15 şirketle ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisi yer aldı.

Sanık savunmaları

Hazırlanan iddianamede, suçlanan Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu'nun savunmalarına da ayrıntılı şekilde yer verildi. Böcekler savunmalarında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti; maddi menfaat sağlama zorlaması bulunmadığını, hesaplarındaki paraların yasal gelirlerden oluştuğunu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İstenen cezalar

Savcılık; tutuklu bulunan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçlarından hapis cezası ile cezalandırılmasını ve söz konusu para, taşınır-taşınmaz malvarlıkları yönünden müsadere uygulanmasını talep etti. İddianamede, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında da çeşitli suçlamalar ve cezai talepler yer aldı; Gökhan Böcek için ayrıca TCK 58/9 kapsamında "suçu meslek edinen kişi" olarak değerlendirilmesi talep edildi.

Soruşturmanın kapsamı ve dosya

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 5 Temmuz 2025'te başlayan operasyon sürecinin ardından tamamlandı. İddianame, toplam 702 sayfa ve 41 şüpheliyi kapsayacak şekilde Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dosyada tespit edilen 26 ayrı eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldığı ve bu aşamada 5 kişinin tutuklu yargılandığı ifade edildi.

Operasyon sürecinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince çok sayıda gözaltı, tutuklama ve tahliye kararı verildi; soruşturma dalga dalga genişledi.

