Esenyurt'ta Park Halindeki Taksiye Hırsızlık Girişimi: Şüpheli Vatandaşlar Tarafından Kovalandı

Olayın Detayları

Olay, gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Yenikent Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre bir kişi, park halindeki bir takside hırsızlık girişiminde bulundu.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar şahsın peşine düştü. Şüpheli, olay yerinden kaçmaya çalışırken mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kovalandı.

O anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin taksinin kapısını açma çabası ve ardından çevredekiler tarafından kovalandığı anlar yer alıyor.

