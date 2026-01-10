Antalya Kepez'de Poşetteki 2 Milyonla Yakalandılar: 4 Tutuklu

Antalya Kepez'de Poşetteki 2 Milyonla Yakalandılar

Poşetteki 2 milyon lira ile 30 metre gidebildiler

Antalya'da, iskansız binada faaliyet gösteren ve ruhsatsız olan bir işletmenin sahibinden para talep eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, iki ayrı poşet içinde 2 milyon TL ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kepez ilçesinde başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, Altınova bölgesinde faaliyet gösteren reklam şirketinin bulunduğu yapının iskansız ve ruhsatsız olduğu ve şüphelilerin iş yeri sahibinden haksız maddi menfaat sağlamaya çalıştıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, grubun Kepez Belediyesi'ne şikayet dilekçeleri verip denetime gelen belediye ekiplerini bir tanıdıkları aracılığıyla geri gönderdikleri belirlendi. Takip sonrası belirlenen şüphelilerin meslekleri arasında emlakçı, işçi, site yöneticisi ve hal çalışanı bulunuyor.

Yürütülen operasyon sonucunda, emlakçı, işçi, site yöneticisi ve hal çalışanı olduğu belirtilen K.Ç., N.S., B.K. ve Ö.A. suçüstü yakalandı ve iki poşet içinde 2 milyon TL ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Ö.A. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer üç şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan S.C. de tutuklanırken, aynı dosyada gözaltına alınan F.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplamda 6 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 4'ü tutuklanmıştır.

Operasyon anına ait görüntülerde ise bir kafede paranın teslim edilmesi, ardından polis müdahalesiyle şahısların yakalanması yer alıyor.

