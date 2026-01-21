Antalya Kepez'te 852 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Kepez'de jandarma operasyonunda 852 litre kaçak alkol, 176 elektronik sigara, 235 paket sigara ve 361 cinsel içerikli gıda ürünü ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:49
Antalya Kepez'te 852 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Antalya Kepez'te 852 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Jandarma ekipleri ev ve iş yerinde arama yaptı

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Kepez ilçesinde, 1 şüpheliye ait ev ve iş yerinde yapılan aramalarda; 852 litre kaçak alkol, 176 adet kaçak elektronik sigara, 235 paket kaçak sigara ve 361 adet muhtelif cinste kaçak cinsel içerikli gıda ürünü ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 852 LİTRE KAÇAK ALKOL İLE ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN...

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 852 LİTRE KAÇAK ALKOL İLE ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te 33 Antik Yunan Sikkesi Ele Geçirildi
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Esenler'de İETT Otobüsü Otoparka Daldı: Yaya Son Anda Kurtuldu
4
Kars'ta Eş Zamanlı Operasyon: Metruk Binada 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
Reyhanlı'da Tofaş Aydınlatma Direğine Çarpıp İkiye Ayrıldı: 2 Yaralı
6
Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 250 Gram Skunk Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları