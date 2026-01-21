Antalya Kepez'te 852 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Jandarma ekipleri ev ve iş yerinde arama yaptı

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Kepez ilçesinde, 1 şüpheliye ait ev ve iş yerinde yapılan aramalarda; 852 litre kaçak alkol, 176 adet kaçak elektronik sigara, 235 paket kaçak sigara ve 361 adet muhtelif cinste kaçak cinsel içerikli gıda ürünü ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

