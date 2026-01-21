Osmaniye'de 1 milyon 600 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Osmaniye'de durdurulan tırın dorsesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 milyon 600 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:25
Osmaniye'de 1 milyon 600 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Osmaniye'de 1 milyon 600 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Osmaniye’de jandarma ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon Türk lirası olan 1 milyon 600 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Operasyon ve takibat

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine Adana’dan Gaziantep istikametine seyir halinde olan aracı takibe aldı. Kaçak sigara taşındığı yönündeki bilgi doğrultusunda araç, Osmaniye Merkez ilçesi Arslanlı Yol Kontrol Noktasında durduruldu.

Arama ve soruşturma

Tırın dorse kısmında yapılan aramada, belirtilen miktardaki bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

OSMANİYE’DE DURDURULAN TIRDA 1 MİLYON LİRALIK KAÇAK MAKARON YAKALANDI

OSMANİYE’DE DURDURULAN TIRDA 1 MİLYON LİRALIK KAÇAK MAKARON YAKALANDI

OSMANİYE’DE DURDURULAN TIRDA 1 MİLYON LİRALIK KAÇAK MAKARON YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanbeyli'de 5 Katlı Binada Yangın: 12 Kişi Kurtarıldı
2
Gaziantep’te Jandarma Uygulaması: 254 Aranan Şahıs Yakalandı
3
Furkan Apartmanı davasında Tofaş Fiat bayisi döneminde 'kolon kesilmesi' iddiası
4
Afyonkarahisar Şuhut'ta Kursun Odunluk Deposunda Yangın Paniğe Neden Oldu
5
Sivas'ta Kangal'da Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı
6
Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 organizatör tutuklandı
7
Afyonkarahisar'da DEAŞ propagandasıyla aranan şahıs yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları