Osmaniye'de 1 milyon 600 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
Osmaniye’de jandarma ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon Türk lirası olan 1 milyon 600 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Operasyon ve takibat
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine Adana’dan Gaziantep istikametine seyir halinde olan aracı takibe aldı. Kaçak sigara taşındığı yönündeki bilgi doğrultusunda araç, Osmaniye Merkez ilçesi Arslanlı Yol Kontrol Noktasında durduruldu.
Arama ve soruşturma
Tırın dorse kısmında yapılan aramada, belirtilen miktardaki bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
