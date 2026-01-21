Ayvalık'ta Yangın: Buzdolabı Motorunun Patlaması Evi Harabeye Çevirdi

Ayvalık'ta yangın: Buzdolabı motoru patladı, ev kullanılamaz hale geldi

Olayın seyrine ilişkin bilgiler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın sırasında buzdolabı motorunun patlaması, evi harabeye çevirdi. Yangın, Aliçetinkaya Mahallesi Murat Ustalı Ayvalıkgücü Spor Tesisleri karşısındaki Onursal Caddesi 3066 sokak üzerinde bulunan Figen Onay Apartmanının ikinci katında meydana geldi.

Yangının çıktığı evde Salih Işık ve ailesinin yaşadığı, evdekilerin itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildiği belirtildi. Alevlerin sıçraması ve ardından gerçekleşen patlama mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Müdahale ve soruşturma

Olay yerine gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde can kaybı veya yaralanma yaşanmaması önemli bir şans olarak değerlendirildi. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Yangında evde önemli oranda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

