İzmir Balçova Saldırısının İddianamesi Kabul Edildi

İzmir Balçova saldırısının iddianamesi kabul edildi

İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül 2025 sabahı polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Saldırıda 1’i emniyet müdürü olmak üzere 3 polis şehit olmuş, 2 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ayrıntıları

Olayda, şüpheli E.B. pompalı tüfekle polis merkezine ateş açtı. Saldırıda polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ ile bölgeye intikal eden 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir şehit oldu. Çatışmada saldırgan bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilirken, polis memuru Murat Dağlı ve bir vatandaş yaralandı.

İddianame ve şüpheliler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 58 sayfalık iddianame ile dosya, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren E.B. (17) ile babası N.B. ve annesi A.B. dahil olmak üzere 7’si tutuklu 13 şüpheli yer aldı. İddianamede, saldırı tarihinde 16 yaşında olduğu belirtilen E.B.’nin terör örgütü DEAŞ’a katıldığı, örgüt ideolojisini benimsediği, silahlı eğitim aldığı ve saldırı talimatı aldığı kaydedildi. E.B.’nin dosyası, yaşından dolayı ayrılarak İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiş; birleştirilmesi talebiyle İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

İstenen cezalar ve dava takvimi

Kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında ’anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ’kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme’ ve ’kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ gibi suçlardan, 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 261’er yıla kadar hapis cezaları talep edildi. Sanıkların yargılanmasına 9 Nisan tarihinde başlanacak.

SANIKLAR (ARŞİV)