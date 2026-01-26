TEM Hadımköy Esenyurt'ta BMW alev aldı: Araç küle döndü

Motor yangını kısa sürede aracı sardı, itfaiye müdahale etti

Olay, 15.30 sıralarında TEM Hadımköy Bağlantı Yolu Esenyurt mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan BMW marka bir aracın motor kısmında aniden yangın çıktı. Kısa sürede araç alev topuna dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri söndürdü; ancak araç küle döndü.

Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

