TEM Hadımköy Esenyurt'ta BMW alev aldı: Araç küle döndü

TEM Hadımköy Bağlantı Yolu Esenyurt mevkiinde seyir halindeki BMW'nin motorunda çıkan yangın aracı küle çevirdi; itfaiye müdahalesi ve görüntüler kaydedildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:23
Motor yangını kısa sürede aracı sardı, itfaiye müdahale etti

Olay, 15.30 sıralarında TEM Hadımköy Bağlantı Yolu Esenyurt mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan BMW marka bir aracın motor kısmında aniden yangın çıktı. Kısa sürede araç alev topuna dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri söndürdü; ancak araç küle döndü.

Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

