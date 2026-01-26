Tunceli'deki kar maskeli silahlı saldırı şüphelisi Tokat'ta tutuklandı

20 Ocak tarihinde Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen kar maskeli silahlı saldırının şüphelisi, Tokat'ta yakalanarak tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, 20 Ocak günü Atatürk Mahallesi'nde kar maskesi takan bir şahıs, plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan inen kişilere ateş açtı. Saldırı sırasında mermilerin bir araca isabet ettiği, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yakalanma ve tutuklama

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelinin B.A. (32) olduğu belirlendi. Şüpheli, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Aladun uygulama noktasında, içerisinde bulunduğu araçta yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin ifadesi ve soruşturma

Şüphelinin ifadesinde, aralarında husumet bulunduğunu, karşı tarafın olayın yaşandığı günün sabahında kendilerine silahlı saldırıda bulunduğunu ve bu nedenle karşılık verdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

