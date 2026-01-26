Kula'da üç tekerlekli elektrikli bisiklet devrildi: 1 yaralı

Kaza ve müdahale

Manisa’nın Kula ilçesinde, saat 14.30 sıralarında Seyitali Mahallesi Bakacak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Şerife S. (51) idaresindeki 45 APC 419 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, yolda bulunan çukurlara girmemek için yapılan manevra sırasında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedbir amaçlı bir süre müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ BİSİKLET, SÜRÜCÜSÜNÜN YOLDA BULUNAN ÇUKURLARA GİRMEMEK İÇİN YAPTIĞI MANEVRA SONUCU KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ.