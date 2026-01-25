Şişli'deki Konteynerde Bulunan Ceset: Ümraniye'deki Komşular Konuştu

Şişli'de konteynerde bulunan ceset: Ümraniye'deki komşular konuştu

24 Ocak akşamı Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği; cesedin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü belirlendi. Olayla bağlantılı olarak, Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu D.A.U.T. (31) ve yardım ettiği ileri sürülen G.A.K. (29) gözaltına alındı. Şüphelilerin yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları bildirildi. Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulundu ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi de gözaltına alındı.

Komşuların ifadeleri

İsmini vermek istemeyen bir komşu, Khokimova'yı adreste daha önce görmediğini belirterek, "Bizim hiçbir bilgimiz yoktu, biz de dün gece polisler gelince öğrendik neyin ne olduğunu. Pek tanımıyoruz tabii bilmiyoruz, 10-15 gün oluyormuş geleli. Daha önce denk gelmedik, karşılaşmamız olmadı. Herhangi bir ses de duymadık" dedi.

Karşı komşu Behruz Toşbatov, olay öncesine dair bir kavgayı duyduğunu söyleyerek, "Olay gününe dair bir şey duymadık. İki gün önce bir kavga oldu sanırım karı koca kavgası, sonra dün akşam ben evdeyken polisler gelip olayı anlattı; biz de şoke olduk çünkü hiçbir şey duymadık görmedik. Evde 2 tane erkek 1 tane de kadın gördüm, hepsi Özbek’ti. Dünden önce görmüştüm onları, dün sabah da kadının sesini duymuştum, herkes o evdeydi. Daha sonra başka ses duymadım" ifadelerini kullandı.

Bir başka komşu ise yaşananlarla ilgili, "Maalesef bizler de şahit olduk. Olay alt katta olmuş, biz de polis memurları gelince öğrendik. Bir kadın cinayeti daha işlendi, artık tüm dünyada bu son bulsun istiyoruz. 2 gün önce de o dairede bir kavga olmuş, hatta binadan inip ne olduğunu soranlar olmuş polis çağırmak isteyip, ama şahıs 'Karım' diyerek kapıyı kapatmış. O yüzden bir şey yapılamadı. Herhalde geleli 10 gün kadar olmuştur kiracının kiracısıymış, bizler de hiç tanımıyoruz" dedi.

Soruşturmanın seyrine dair bilgiler

Emniyet ekiplerinin yürüttüğü incelemede, Khokimova'nın Ümraniye'deki evde öldürüldüğü, cesedin parçalara ayrılarak taksiyle Şişli'ye taşındığı ve parçaların farklı konteynerlerde bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerle ilgili adli işlemler ve soruşturma sürüyor.

OLAYIN YAŞANDIĞI EV