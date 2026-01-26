TEM Hadımköy Bağlantı Yolu'nda BMW Alev Topuna Döndü: Esenyurt'ta Araç Küle Döndü

TEM Hadımköy Bağlantı Yolu Esenyurt mevkiinde seyir halindeki BMW'nin motorunda çıkan yangın kısa sürede aracı küle çevirdi; itfaiye müdahalesi ve o anlar kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:17
TEM Hadımköy Bağlantı Yolu'nda BMW alev topuna döndü

TEM Hadımköy Bağlantı Yolu Esenyurt mevkinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan BMW marka bir aracın motor kısmında aniden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı ve araç küle döndü.

Olay anı ve müdahale

Olay, 15.30 sıralarında gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve aracı söndürdü. Yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Yangının motor kısmında başladığı, kısa sürede aracın alev topuna döndüğü ve itfaiyenin müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Lüks araç seyir hakindeyken alev topuna döndü: O anlar kamerada

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

