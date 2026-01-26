TEM Hadımköy Bağlantı Yolu'nda BMW Alev Topuna Döndü: Esenyurt'ta Araç Küle Döndü

TEM Hadımköy Bağlantı Yolu'nda BMW alev topuna döndü
TEM Hadımköy Bağlantı Yolu Esenyurt mevkinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan BMW marka bir aracın motor kısmında aniden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı ve araç küle döndü.
Olay anı ve müdahale
Olay, 15.30 sıralarında gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve aracı söndürdü. Yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Yangının motor kısmında başladığı, kısa sürede aracın alev topuna döndüğü ve itfaiyenin müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.
