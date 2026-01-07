Antalya Kepez'te Tarihi Eser ve Kaçak Eşya Operasyonu

Kepez'de jandarma operasyonunda 457 sikke, 58 tarihi obje, 114 paket kaçak nargile tütünü, 1 ruhsatsız 7.65 tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:57
Antalya Kepez'te Tarihi Eser ve Kaçak Eşya Operasyonu

Antalya Kepez'te Tarihi Eser ve Kaçak Eşya Operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen çalışmada, Kepez ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliğinde obje ile kaçak eşya ele geçirildi.

Arama ve ele geçirilenler

Jandarma ekipleri, bir şüpheliye ait ikamet ve iş yerinde arama yaptı. Aramalar sonucu ele geçirilen malzemeler şunlar oldu:

457 adet sikke

58 parça tarihi eser niteliği taşıyan obje

114 paket kaçak nargile tütünü

1 adet 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca

11 adet 7.65 milimetre tabanca mermisi

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve işlemler devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Safranbolu'da 46 Günde İkinci Tarihi Konak Yangını
2
İzmir’de orta refüjden karşı yöne geçen sürücüye 11 bin 895 TL ceza, ehliyete 2 ay el konuldu
3
Samsun'da Pera, Araca Saklanmış 590g Metamfetamin Buldu
4
Sinop'da Sahil Güvenlik 2024-2025 Faaliyet Verileri: Görev Süresi ve Kontroller Arttı
5
Tarsus'ta Motosiklet Kamyonun Altına Girdi: Sürücü Ağır Yaralandı
6
Antalya Kepez'te Tarihi Eser ve Kaçak Eşya Operasyonu
7
Antalya'da üniversite öğrencisine 'ehliyet yetersizliği' nedeniyle 11 bin TL ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları