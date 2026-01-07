Antalya Kepez'te Tarihi Eser ve Kaçak Eşya Operasyonu
Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen çalışmada, Kepez ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliğinde obje ile kaçak eşya ele geçirildi.
Arama ve ele geçirilenler
Jandarma ekipleri, bir şüpheliye ait ikamet ve iş yerinde arama yaptı. Aramalar sonucu ele geçirilen malzemeler şunlar oldu:
457 adet sikke
58 parça tarihi eser niteliği taşıyan obje
114 paket kaçak nargile tütünü
1 adet 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca
11 adet 7.65 milimetre tabanca mermisi
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve işlemler devam ediyor.
ELE GEÇİRİLENLER