Antalya Kepez'te Tarihi Eser ve Kaçak Eşya Operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen çalışmada, Kepez ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliğinde obje ile kaçak eşya ele geçirildi.

Arama ve ele geçirilenler

Jandarma ekipleri, bir şüpheliye ait ikamet ve iş yerinde arama yaptı. Aramalar sonucu ele geçirilen malzemeler şunlar oldu:

457 adet sikke

58 parça tarihi eser niteliği taşıyan obje

114 paket kaçak nargile tütünü

1 adet 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca

11 adet 7.65 milimetre tabanca mermisi

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve işlemler devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER