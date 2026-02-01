Artvin'de Çığta Kayıp Çoban Bülent Gezer İçin Yeniden Arama Çağrısı

Artvin'de 31 Aralık 2025'te çığda kaybolan çoban Bülent Gezer için yakınları, hava ve arazi şartları elverir elvermez aramaların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 22:10
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 22:10
Artvin’in Ardanuç ilçesi Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde 31 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer için yakınları, arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını istedi.

Olayda, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığın etkisi altına girmişti. Çobanlardan üçü kendi imkânlarıyla kurtulurken, başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında Suat Temel ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Keşif ve kurtarma ekipleri, olumsuz hava koşulları ve artan çığ riski gerekçesiyle arama çalışmalarını 3 Ocak’ta geçici olarak durdurdu. AFAD ekipleri son olarak termal kamera donanımlı dronlarla bölgede arama, ölçüm ve gözlem çalışmaları yürüttü. Yapılan incelemelerde yeni çığların oluştuğu ve risk seviyesinin yükseldiği tespit edildi.

Yetkililer, arama çalışmalarının tamamen sonlandırılmadığını; hava ve arazi şartları uygunlaştığında sürecin yeniden başlatılacağını bildirdi.

Yakınlarından çağrı

Bahriye Durgun, aramaların bahar aylarına kadar ertelenmesi halinde cesede ulaşılamayacağını belirterek, "Baharda bu bölgede kar çözülür, yaban hayvanları devreye girer. Kardeşimizin cesedini bu şekilde kaybetmek istemiyoruz. Çocuklarına gösterebileceğimiz bir mezar olsun istiyoruz" dedi.

Gezer'in yakınları, yetkililerden ve arama kurtarma ekiplerinden hava koşulları elverir vermez çalışmaların hızlandırılmasını talep ediyor.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

