İncirliova'da Yalkıdere Taştı: 5 Kişilik Aile Belediye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

İncirliova'da Yalkıdere Taştı, 5 Kişilik Aile Kurtarıldı

İncirliova’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yalkıdere Çayı taştı. Çayı minibüsüyle karşıya geçmeye çalışan Sezai Can ve ailesi, araçlarının suda mahsur kalması sonucu zor anlar yaşadı.

Erbeyli Otoban kenarı mevkii'nde çayın içinde mahsur kalan 5 kişilik aile için İncirliova Belediyesi ekipleri hızla müdahale etti. Olay yerine sevk edilen ekipler, iş makineleriyle gerçekleştirdikleri koordineli çalışma sayesinde Can ailesini güvenli şekilde kurtardı.

Sağ salim kurtarılan aile, özverili çalışmaları dolayısıyla İncirliova Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Aytekin Kaya'dan Açıklama

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ekiplerin yağışın ilk anından itibaren sahada olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İncirliova Kaymakamımız İlhan Abay Başkanlığında gerçekleştirdiğimiz AFAD Koordinasyon toplantımızda belirlediğimiz tedbirler doğrultusunda; ilçemizde saat 16.00 itibariyle başlayan sağanak yağışın ilk anlarından itibaren İncirliova Belediyesi ekiplerimiz, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerimiz, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz ve devletimizin ilgili tüm kurumları sahada gerekli tüm müdahaleleri aralıksız şekilde sürdürmektedir. Gece boyunca devam etmesi beklenen yağışlar süresince, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına ekiplerimiz teyakkuz halinde sahada olmaya devam edecektir. Muhtemel olumsuzluklara karşı gerekli tüm tedbirler alınmış olup, hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz."

