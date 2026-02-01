İncirliova'da Yalkıdere Taştı: 5 Kişilik Aile Belediye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Yalkıdere Çayı'nın taşması sonucu minibüste mahsur kalan 5 kişilik Can ailesi, İncirliova Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 22:08
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 22:47
İncirliova'da Yalkıdere Taştı: 5 Kişilik Aile Belediye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

İncirliova'da Yalkıdere Taştı, 5 Kişilik Aile Kurtarıldı

İncirliova’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yalkıdere Çayı taştı. Çayı minibüsüyle karşıya geçmeye çalışan Sezai Can ve ailesi, araçlarının suda mahsur kalması sonucu zor anlar yaşadı.

Erbeyli Otoban kenarı mevkii'nde çayın içinde mahsur kalan 5 kişilik aile için İncirliova Belediyesi ekipleri hızla müdahale etti. Olay yerine sevk edilen ekipler, iş makineleriyle gerçekleştirdikleri koordineli çalışma sayesinde Can ailesini güvenli şekilde kurtardı.

Sağ salim kurtarılan aile, özverili çalışmaları dolayısıyla İncirliova Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Aytekin Kaya'dan Açıklama

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ekiplerin yağışın ilk anından itibaren sahada olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İncirliova Kaymakamımız İlhan Abay Başkanlığında gerçekleştirdiğimiz AFAD Koordinasyon toplantımızda belirlediğimiz tedbirler doğrultusunda; ilçemizde saat 16.00 itibariyle başlayan sağanak yağışın ilk anlarından itibaren İncirliova Belediyesi ekiplerimiz, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerimiz, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz ve devletimizin ilgili tüm kurumları sahada gerekli tüm müdahaleleri aralıksız şekilde sürdürmektedir. Gece boyunca devam etmesi beklenen yağışlar süresince, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına ekiplerimiz teyakkuz halinde sahada olmaya devam edecektir. Muhtemel olumsuzluklara karşı gerekli tüm tedbirler alınmış olup, hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz."

İNCİRLİOVA’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE YALKIDERE ÇAYI TAŞTI. ÇAYDAN MİNİBÜSÜYLE KARŞIYA...

İNCİRLİOVA’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE YALKIDERE ÇAYI TAŞTI. ÇAYDAN MİNİBÜSÜYLE KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN SEZAİ CAN VE AİLESİ, ARAÇLARININ SUDA MAHSUR KALMASI SONUCU ZOR ANLAR YAŞADI.

İNCİRLİOVA’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE YALKIDERE ÇAYI TAŞTI. ÇAYDAN MİNİBÜSÜYLE KARŞIYA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
2
Adana'da Parkta Kuş Yuvayı Parçalayan 4 Çocuk Kamerada
3
Muratlı'da Kamyon Kontrolden Çıkarak Devrildi
4
Adana’da 4 genç Dinazor Park’ta kuş yuvasını yıktı
5
Muratlı'da Ağaç Kahvehanenin Çatısına Devrildi
6
Kayseri'de İkameti Kurşunlayan Şüpheli Y.K. Yakalandı
7
Tekirdağ'da Otobüs Terminalinde Kaçak Alkol Operasyonu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları