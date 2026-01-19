Antalya Konyaaltı'nda Oltaya Ceset Takıldı: 23 Yaşındaki Kişi Tespit Edildi

Konyaaltı sahilinde oltaya takılan erkek cesedin kimliği 23 yaşındaki İbrahim Ethem Uysal olarak belirlendi; ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 20:04
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 20:04
Antalya Konyaaltı'nda Oltaya Ceset Takıldı: 23 Yaşındaki Kişi Tespit Edildi

Antalya Konyaaltı'nda oltaya takılan ceset sahile çıkarıldı

Olayın detayları

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde balık tutmak için gelen iki arkadaşın oltasına erkek cesedi takıldı. Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, balık avlamak için sahile gelen Metehan İ. ve Can İ. oltalarını yaklaşık 50-60 metre açıkta denize attıkları sırada oltaya büyük bir ağırlık takıldığını fark etti. Oltayı çekmekte zorlanan iki arkadaş, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Birlikte sahile çekilen oltanın ucunda balık yerine erkek cesedi olduğu görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine sahilde görev yapan ALGE Özel Güvenlik ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine sağlık, emniyet, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı sahilde çalışma yaptı. Cesedin üzerinden 23 yaşındaki İbrahim Ethem Uysal adına kayıtlı kimlik çıktı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tanık görüntüleri ve ifade

Balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, oltaya takılan cesedin sahile çekildiği ve vatandaşların yetkililere haber verdiği anlar yer aldı. Balıkçılara yardım eden vatandaşlardan Osman Mütevellioğlu şunları söyledi: 'Arkadaşlar at-çek yaparken oltaları takıldı. Büyük balık zannettik. Çıkaramıyorlardı. Sonra yardım istediler. Gittik, baktık ceset. Oradaki arkadaşlarla birlikte dışarı çıkardık. Cesedi dışarı aldık, polise haber verdik'

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

