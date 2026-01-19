Antalya Serik'te Orman Yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Deliöz mevkii ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni belirlenemedi.

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İlçe İtfaiye birimi ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Alevlerin bulunduğu bölgeye yakın bir evde yaşayan yaşlı çift tedbir amaçlı tahliye edildi.

Müdahale devam ediyor

Yetkililer ve itfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeler geldikçe kamuoyu ile paylaşılacak.

