Antalya Manavgat'ta Kontrolsüz Kavşakta Çarpışma: 2 Yaralı

Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı; sürücü Aygül A.Ş. ve kızı İ.Ş. yaralandı, sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:02
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5035 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5062 Sokak istikametine seyir halindeki Bediha B.'nin kullandığı 07 AYJ 826 plakalı otomobil, Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Aygül A.Ş.'nin kullandığı 07 LSF 44 plakalı otomobil ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, 07 LSF 44 plakalı otomobil sürücüsü Aygül A.Ş. ile otomobilde yolcu olarak bulunan küçük yaştaki kızı İ.Ş. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

