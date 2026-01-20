Antalya Manavgat'ta Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kaza Antalya Caddesi'nde meydana geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki 07CDU748 plakalı motosikleti kullanan Ethem B. Ç., eski kaymakamlık konağı karşısında yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek üzere duran araçlara çarpmamak için manevra yaptı ve bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletin devrilmesine neden oldu.

Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücüye olay yerinde 112 sağlık ekipleri müdahale etti ve ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.