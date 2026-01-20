Antalya Manavgat'ta Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Antalya Caddesi'nde 07CDU748 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyeti kaybedilerek devrilmesi sonucu sürücü Ethem B. Ç. yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:27
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:29
Kaza Antalya Caddesi'nde meydana geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki 07CDU748 plakalı motosikleti kullanan Ethem B. Ç., eski kaymakamlık konağı karşısında yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek üzere duran araçlara çarpmamak için manevra yaptı ve bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletin devrilmesine neden oldu.

Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücüye olay yerinde 112 sağlık ekipleri müdahale etti ve ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

