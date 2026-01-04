DOLAR
Antalya Muratpaşa'da 3. kattaki yangın daireyi küle çevirdi

Antalya Muratpaşa'da saat 00.00 sıralarında çıkan yangında 3. kattaki daire küle döndü; ev sahibi komşuların yardımıyla kurtarıldı, itfaiye 45 dakikada müdahale etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:34
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:34
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan yangın, dairenin tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Olay ve tahliye

Yangın, saat 00.00 sıralarında Deniz Mahallesi 122 Sokak'ta yer alan apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Dairede yalnız bulunan ev sahibi kadın, komşularının desteğiyle binadan dışarı çıkarıldı.

Müdahale ve hasar

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü, ancak daire kullanılamaz hale geldi.

İsmi öğrenilemeyen ev sahibi kadın, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa götürüldü. Olay, diğer daire sakinlerini de sokağa döktü ve yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

