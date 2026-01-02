Antalya Muratpaşa'da Çam Ağacı Alev Aldı — Mahalle Hortumlarla Müdahale Etti

Yeşildere Mahallesi'ndeki yangın korku yarattı, itfaiye vatandaşlarla birlikte müdahale etti

Yangın, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2853 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil ikametin bahçe kısmında kuru yaprak ve atıkların temizlenmesi amacıyla yakılan ateş, hemen bitişiğinde bulunan çam ağacına sıçradı.

Çam ağacı bir anda alev alarak adeta alev topuna döndü. Metrelerce yükseklikteki ağacın dallarının müstakil bir eve yakın olması nedeniyle mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay sırasında mahalle sakinleri, ikametlerden çektikleri hortumlarla alevlerin gecekonduya sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı.

İhbarla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler kısa sürede müdahale ederek alevlerin müstakil gecekonduya sıçramasını engelledi. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

