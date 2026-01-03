DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.874.330,59 -0,47%

Antalya Muratpaşa'da konteyner ev yangını: 2 kedi telef oldu

Antalya Muratpaşa'da boş arazideki konteyner evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, içerideki iki kedi öldü; İHA muhabiri olay yerinde saldırıya uğradı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 20:02
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 20:02
Antalya Muratpaşa'da konteyner ev yangını: 2 kedi telef oldu

Antalya Muratpaşa'da konteyner ev alevlere teslim oldu

Yangının seyri ve müdahale

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1207 Sokak'ta, boş bir arazide bulunan konteyner evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tek başına bir kadının yaşadığı konteyner evden yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine emniyet güçleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, konteyner evin tamamını sardı. Alevler nedeniyle evin içindeki eşyalar ve yapı tamamen yanarak kömür haline gelirken, konteynerde yaşayan iki kedi yangında telef oldu. Yoğun dumanın yükseldiği yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti; evde yaşayan kadının da hortumla söndürme çalışmalarına destek verdiği görüldü.

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası konteyner evin büyük ölçüde hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Ekipler, söndürme çalışmalarının ardından bölgede soğutma ve güvenlik önlemleri aldı.

İHA muhabirine saldırı

Yangını takip etmek üzere olay yerinde bulunan İHA muhabiri, çekim yaptığı sırada konteyner evde yaşayan kadın tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldı. Muhabirin elindeki telefonu almaya çalıştığı belirtilen kadın, bölgedeki diğer gazetecilerin müdahalesiyle engellenerek uzaklaştırıldı.

Antalya’da konteyner ev alevlere teslim oldu: 2 kedi telef oldu

Antalya’da konteyner ev alevlere teslim oldu: 2 kedi telef oldu

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Karacabey'de Yılbaşı Gecesi Köy Evi Alevlere Teslim Oldu
2
Elazığ'da 4.7 Deprem: Valilikten 'Hasar İhbarı Yok' Açıklaması
3
Küçükçekmece'de Şiddetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu: 3 Araç Hasar Gördü
4
Berlin'de Elektrik Kesintisi: Yangın 45 Bin Haneyi ve 2 Bin İşyeri Etkiledi
5
Kırıkkale'de Araçta 150 Ecstasy Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
6
Ayvalık'ta Kuvvetli Lodos 'Alisa 1' Feribotunu Karaya Oturttu
7
Kadirli'de Ev Yangını: 75 Yaşındaki Hilal Sofuoğlu Yaşamını Yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları