Antalya Muratpaşa'da konteyner ev yangını: 2 kedi telef oldu

Antalya Muratpaşa'da konteyner ev alevlere teslim oldu

Yangının seyri ve müdahale

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1207 Sokak'ta, boş bir arazide bulunan konteyner evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tek başına bir kadının yaşadığı konteyner evden yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine emniyet güçleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, konteyner evin tamamını sardı. Alevler nedeniyle evin içindeki eşyalar ve yapı tamamen yanarak kömür haline gelirken, konteynerde yaşayan iki kedi yangında telef oldu. Yoğun dumanın yükseldiği yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti; evde yaşayan kadının da hortumla söndürme çalışmalarına destek verdiği görüldü.

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası konteyner evin büyük ölçüde hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Ekipler, söndürme çalışmalarının ardından bölgede soğutma ve güvenlik önlemleri aldı.

İHA muhabirine saldırı

Yangını takip etmek üzere olay yerinde bulunan İHA muhabiri, çekim yaptığı sırada konteyner evde yaşayan kadın tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldı. Muhabirin elindeki telefonu almaya çalıştığı belirtilen kadın, bölgedeki diğer gazetecilerin müdahalesiyle engellenerek uzaklaştırıldı.

