Antalya Serik'te 6. Kat Dairesinde Yangın: İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Antalya Serik'te Kökez Mahallesi'ndeki 6. kat dairede çıkan yangın, iki itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü; bir oda kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:40
Olay yerine sevk edilen ekipler yangına hızlı müdahale etti

Antalya’nın Serik ilçesinde bir apartmanın 6. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, bugün saat 09.00 sıralarında Kökez Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın 6. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki itfaiye ekibi tarafından yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Suriye uyruklu kişilerin ikamet ettiği dairede çıkan yangında, evin bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlattı.

