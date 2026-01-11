Antalya Serik'te 6. Kat Dairesinde Yangın: İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Antalya Serik'te 6. Kat Dairesinde Yangın Söndürüldü

Olay yerine sevk edilen ekipler yangına hızlı müdahale etti

Antalya’nın Serik ilçesinde bir apartmanın 6. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, bugün saat 09.00 sıralarında Kökez Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın 6. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki itfaiye ekibi tarafından yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Suriye uyruklu kişilerin ikamet ettiği dairede çıkan yangında, evin bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlattı.

