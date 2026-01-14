Antalya Serik'te iş kazası: 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Plastik yapı işinde kalfa olarak çalışan genç 7 metreden düşmüştü

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki İsmail Günalı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde plastik yapı işinde kalfa olarak çalışan İsmail Günalı, yaklaşık 10 gün önce iş yaptığı sırada 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; buradan da yoğun bakım tedavisi için Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

10 gündür doktorların gözetiminde yaşam mücadelesi veren İsmail Günalı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç çalışanın vefatı, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Cenazenin Çarşamba günü öğleden önce Belkıs Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

