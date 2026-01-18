Antalya Serik'te Midibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde midibüs ile otomobil çarpıştı

Belek-Kadriye karayolunda sabah saatlerinde kaza

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehir içi ulaşım yapan bir midibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan yattı ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kazada, seyir halindeki Recep M. idaresindeki 07 YKD 69 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ali K. idaresindeki 07 YGC 40 plakalı midibüs çarpıştı. Çarpışma sonrası meydana gelen olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, sağlık, itfaiye ve polis hızla bölgeye ulaştı.

3 kişi yaralandı: Kazada midibüs sürücüsü Ali K., midibüste yolcu olarak bulunan Halime Ü. ile otomobil sürücüsü Recep M. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Serik’teki hastanelere sevk edildikleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı; ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

