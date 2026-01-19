Kabil'de Otelde Patlama: Şehr-i Nev'de Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

Kabil'in Şehr-i Nev bölgesindeki otelde patlamada çok sayıda ölü ve yaralı bildirildi; yetkililer soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:31
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:31
Kabil'de Otelde Patlama: Şehr-i Nev'de Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

Kabil'de Otelde Patlama: Şehr-i Nev'de Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, yoğun güvenlik önlemleriyle korunan Şehr-i Nev bölgesindeki bir otelde patlama meydana geldi. Olayda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Yetkililerin açıklamaları

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Mateen Qani yaptığı açıklamada, 'Ön raporlara göre, çok sayıda insan hayatını kaybetti ve yaralandı' dedi.

Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran saldırının, büyük ofis binaları, alışveriş merkezleri ve elçiliklerin bulunduğu ticari Şehr-i Nev bölgesini hedef aldığını belirterek, 'Patlamanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı' ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar ve resmi sayılar henüz netleşmedi; gelişmeler bekleniyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yoğun şekilde korunan Şehr-i Nev bölgesindeki otelde meydana gelen...

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yoğun şekilde korunan Şehr-i Nev bölgesindeki otelde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldü ve yaralandı.

