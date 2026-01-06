Antalya Serik'te Zincirleme Kaza: İtfaiye Sürücüyü Araçtan Çıkardı

Kaza Detayları

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir sürücü araçta sıkıştı. Olay, D-400 karayolu Gedik Kavşağı'nda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, belediyeye ait çöp kamyonu ile İ.Ç. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, o sırada seyir halinde olan 07 AIS 874 plakalı Audi marka otomobile çarptı.

Çarpışma sonucunda İ.Ç. sürücüsü aracında sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkararak ilk müdahaleyi yaptı; yaralı sürücü ambulansta hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca, kaza yerine müdahale için bölgeye gelen motosikletli bir polis memuru, trafik yoğunluğu ve kaza alanındaki karmaşa sırasında ayrı bir kaza geçirdi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

