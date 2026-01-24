Antalya Zeytinköy'te Huzur Sağlandı: Camlara 'Uyuşturucu Satışı Yoktur' Notu Asıldı

Antalya Zeytinköy'te Huzur Sağlandı: Camlara "Bu evde uyuşturucu satışı yoktur" Notu Asıldı

Antalya'nın yıllardır uyuşturucu ile anılan Zeytinköy (Yeşildere) mahallesinde emniyetin peş peşe düzenlediği operasyonlarla bölgenin büyük kısmında huzur sağlandı. Sokak satıcılarının geri çekilmesiyle bazı sakinler, evlerinin camlarına "Bu evde uyuşturucu satışı yoktur. Rahatsız etmeyin" yazılı notlar asarak madde teminini engellemeye çalışıyor. Mahalledeki olumlu değişimi görenler, yaşanan huzuru sosyal medyada paylaşıyor.

Operasyonların boyutu ve sonuçları

Son dönemde yapılan operasyonlarda, son olarak aralık ayında Antalya merkezli ve 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 519 şüpheliden 472'si tutuklandı. Bölgeye yerleştirilen mobil karakol, arttırılan personel ve devriyeler ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kapsamında yüz tanıma teknolojisi ve dronlar uyuşturucu ile mücadelede etkin rol oynadı ve mahallenin güven ortamı tesis edildi.

Emniyet yetkililerinin kararlılığı

Antalya Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, alınan tedbirlerin ardından torbacıların ve bağımlıların mahallede kolay hareket edemediğini belirtti. Zaimoğlu'nun ifadeleri şu şekilde: "Birinci önceliğimiz, bu zehir ağını kurutmak için çalışmaktır. Bu ulaşım ağının engellenmesi, sorunun kökten çözümü anlamına gelebilir. Bataklığı kurutmak istiyoruz. Gidebilecekleri birkaç mahalle var. Şimdiden o bölgelerde kamera ve devriye çalışmalarını yaptık. Günde 80, gece 60 personelle Zeytinköy’de devriye atıyoruz. Zeytinköy’ün tam ortasına mobil karakol koyduk. Ekipler amirliği yapacağız, 15 tane bekar lojmanı yapacağız. Bekar polislerimiz burada yaşayacak, yaşam alanı olacak. Orası bizim alanımız oradan çıkmayacağız".

Mahalle sakinlerinin tepkisi ve beklentisi

Yeşildere Mahalle Muhtarı Kemal Genbeş, bölgedeki birçok ailenin uyuşturucuyla ilgisi olmadığını vurguladı. Genbeş, örnek olarak bir dairenin penceresine asılan yazıyı anlatarak: "Mahallemizde yaşayan bir vatandaşımız durumdan öyle rahatsız olmuş ki gece saatlerinde penceresine gelinmesinden kurtulmak için 'Bizim evimizde uyuşturucu satılmamaktadır. Rahatsız etmeyiniz' diye yazı yapıştırmış. Aslında burada böyle yüzlerce aile var. Bunun burada bittiğini, bu bölgeden çekildiğini vatandaş kendisi de söylüyor. Zaten Antalya Emniyeti de burada çok önemli kararlar aldı, bitirici operasyonlar yapıyor. Az da olsa vatandaşlarımızın evlerine gelip rahatsız ediyorlardı. O yüzden böyle bir yazı yazmakta çare bulmuş. Ben vatandaşımızı bu cesaretinden dolayı kutluyorum. Bizler de onun destekçiyiz".

Genbeş ayrıca yapılan son operasyonları "bitirici operasyonlar" olarak nitelendirerek: "Biz bunu yıllardır bekliyorduk" dedi ve mahallenin rahatladığını belirtti.

Vatandaşların görüşü ve sosyal medyadaki paylaşımlar

Mahalle sakinlerinden biri, alınan önlemler sonrası mahalledeki huzuru erken saatlerde çektiği bir videoda şöyle özetledi: "Bugüne gelinceye kadar mahallede geceden sabaha kadar madde bağımlıları dolaşıyordu. Şu anki halimiz. Devletimizden, emniyet güçlerimizden Allah razı olsun". Bu tür paylaşımlar, bölgede yanlış bilinen imajın düzeltilmesine katkı sağlıyor.

Yetkililer, emniyet ve valilik koordinasyonuyla sürecin takip edileceğini ve Zeytinköy'de kalıcı bir dönüşüm hedeflendiğini belirtiyor.

