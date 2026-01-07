Araban'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar Araban İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:52
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:52
Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza detayları

Kaza, Araban ilçesi kırsal Muratlı Mahallesi yolu ayrımında gerçekleşti. İddiaya göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Araban İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

