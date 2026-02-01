Şişli Mecidiyeköy'de Otomobil Motorunda Yangın

Şişli Mecidiyeköy'de otomobil alev aldı

Motor kısmından çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

İstanbul Şişli'de, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından alev çıktığı ihbarı paniğe neden oldu. Olay, 14.00 sıralarında Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Sürücünün durumu fark ederek aracı sağa çekip araçtan indiği belirtildi. Alev ve duman yükselmeye başlayan araç, 34 GRD 663 plakalıydı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, ancak otomobilde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde trafik bir süre durdu; aracın kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

ŞİŞLİ'DE SEYİR HALİNDEYKEN MOTOR KISMINDAN ALEV ALAN OTOMOBİL, İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ