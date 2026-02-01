Şişli Mecidiyeköy'de Otomobil Motorunda Yangın

Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde saat 14.00'te motorundan duman çıkan 34 GRD 663 plakalı otomobil itfaiye tarafından söndürüldü; yaralanma yok, araçta maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 15:45
İstanbul Şişli'de, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından alev çıktığı ihbarı paniğe neden oldu. Olay, 14.00 sıralarında Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Sürücünün durumu fark ederek aracı sağa çekip araçtan indiği belirtildi. Alev ve duman yükselmeye başlayan araç, 34 GRD 663 plakalıydı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, ancak otomobilde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde trafik bir süre durdu; aracın kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

