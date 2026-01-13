Ardahan'da Kara Saplanan Minibüste 11 Yolcu Jandarma Kurtardı

Ardahan'da Kara Saplanan Minibüste 11 Yolcu Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Yoğun tipi ulaşımı aksatınca jandarma ekipleri kurtarma operasyonu düzenledi

Ardahan genelinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi ulaşımda aksamalara yol açtı. Bu şartlarda Kars istikametine giden İrfan Ş. idaresindeki 53 ABS 224 plakalı yolcu minibüsü, Ardahan-Kars kara yolu Hasköy mevkiinde kara saplandı.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, minibüste mahsur kalan 11 yolcuyu güvenli şekilde araçtan alarak bir süre Hasköy Jandarma Karakolunda misafir etti.

Yolculara daha sonra gönderilen başka bir araçla yollarına devam etme imkanı sağlandı. Kara saplanan minibüsün kurtarılması için ise ekiplerce operasyon başlatıldı.

ARDAHAN'DA KARA SAPLANAN MİNİBÜSTEKİ YOLCULARI JANDARMA KURTARDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)