Uyuşturucu Soruşturması: Ünlüler Adli Tıp Kurumu’na Getirildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında sabah saatlerinde saç ve kan örnekleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:56
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında işlem yapıldı

’’Uyuşturucu’’ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ünlüler, işlemler için sağlık kontrolüne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler, sabah saatlerinde saç ve kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Gözaltı ve adli işlemlerle ilgili gelişmeler, yetkililerin açıklamaları doğrultusunda takip edilecek.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

