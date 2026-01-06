Uyuşturucu Soruşturması: Ünlüler Adli Tıp Kurumu’na Getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında işlem yapıldı

’’Uyuşturucu’’ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ünlüler, işlemler için sağlık kontrolüne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler, sabah saatlerinde saç ve kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Gözaltı ve adli işlemlerle ilgili gelişmeler, yetkililerin açıklamaları doğrultusunda takip edilecek.

