Ardahan-Kars Karayolunda Kar Küreme Aracı Devrildi

Ardahan-Kars karayolunda buzlanma nedeniyle kar küreme aracı kontrolden çıkarak devrildi; araç ve yoldaki tuz temizlendi, trafik kısa süreli kısıtlandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 01:27
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 01:28
Kaza ve müdahale çalışmaları sürüyor

Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ardahan-Kars karayolunda yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışması sırasında görevli kar küreme aracı, buzlu yolda kontrolünü kaybederek devrildi.

Kazada can kaybı veya yaralanma ile ilgili bilgiye yer verilmedi. Olayın ardından ekipler, devrilen aracın kaldırılması ve yolda biriken tuz ile karın temizlenmesi için çalışma başlattı.

Çalışmalar nedeniyle güzergahta trafikte kısa süreli kısıtlama uygulanırken, ekipler yol güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

