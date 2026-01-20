Karabük’te baba, kızının erkek arkadaşını av tüfeğiyle vurdu

Olayın ayrıntıları

Karabük’te Şirinevler Mahallesi Bestekâr Caddesi üzerindeki Yüksel Apartmanında gece yarısı gergin anlar yaşandı. Beş katlı apartmanın son katında oturan ve alkollü olduğu öğrenilen Murat K., kapısına gelen kızının erkek arkadaşı Berk H. (23) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., evde bulunan av tüfeğiyle gencin ayaklarına ateş etti. Ayağından yaralanan Berk H., kız arkadaşı Eylül K. ile birlikte can havliyle apartmandan kaçtı.

Aynı sırada Murat K., evinin camından çevreye rastgele ateş açtı; silah sesleri mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Olay üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.

Yaralı Berk H., bir arka sokakta bulunan bir binaya sığındı. Silah seslerini duyarak dışarı çıkan veteriner hekim Ahmet Okan Güneş, iş yerinin bulunduğu apartmana sığınan yaralı gence sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi yaptı. Güneş, yaralı gence turnike uygulayarak kanamayı durdurduğunu ve yaralı bölgeyi temiz tuttuğunu belirtti. Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından Berk H. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, çelik yelek giyerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan çağrılar üzerine Murat K., tüfekteki fişekleri apartman bahçesine atarak teslim olacağını bildirdi. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

Apartman çıkışında polis eşliğinde ekip aracına bindirilen Murat K.'in sözleri dikkat çekti: "Polislere ateş etmedim. Kapıma geldi dayandı. Polisi aradım, gelmeyince ben de vurdum"

Şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, ayağından yaralanan Berk H.'nin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

KARABÜK’TE KAPISINA GELEN KIZININ ERKEK ARKADAŞINI AV TÜFEĞİYLE AYAĞINDAN VURARAK YARALAYAN BABA, DAHA SONRA EVİNİN CAMINDAN RASTGELE HAVAYA ATEŞ AÇARAK MAHALLEDE KORKU DOLU ANLARIN YAŞANMASINA NEDEN OLDU.