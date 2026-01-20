Çorlu'da Alkollü Sürücünün Kamyoneti Bariyere Saplandı — O Anlar Kamerada

Tekirdağ Çorlu’da alkollü sürücünün kullandığı kamyonet bariyere çarptı; sürücü emniyet kemeri sayesinde hafif yaralı kurtuldu. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza anı ve olayın detayları

Tekirdağ Çorlu’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kapalı kasa kamyonetin bariyerlere çarptığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Çevre Yolu üzeri Emlaklar yan yol girişinde meydana geldi. İ.B. idaresindeki kapalı kasa kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarparak saplandı.

Kaza sonrası yaralanan sürücü İ.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün emniyet kemeri takması, yaralanmanın hafif kalmasında etkili oldu.

Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

