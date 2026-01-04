DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.902,41 -1,12%

Arnavutköy AVM'de Parfüm Hırsızlığı Kamerada

Arnavutköy'de AVLU 34 AVM'de 2 çocuk parfüm çalarken güvenlik kamerası kaydetti; işletmeci polise bildirdi, çocukların yakalanması için çalışma sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:08
Arnavutköy AVM'de Parfüm Hırsızlığı Kamerada

Arnavutköy AVM'de Parfüm Hırsızlığı Kamerada

AVLU 34'teki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Arnavutköy Merkez Mahallesi'ndeki AVLU 34 Alışveriş Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, 2 çocuk parfüm standından ürün çaldı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülere göre sırt çantalı iki çocuk AVM'ye girip bir süre dolaştıktan sonra parfüm standına yaklaştı. Çocuklardan biri satış personeline sorular sorup deneme amaçlı konulan parfümleri sıkarak ilgiyi üzerinde toplarken, diğeri standta bulunan parfümü montunun içine sakladı.

Parfümün eksik olduğunu fark eden işletmeci, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve durumu polise bildirdi. Ekipler, görüntülerde kimlikleri tespit edilen çocukları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarında çocukların rahat tavırlarla standa yaklaşıp, olayı gerçekleştirdikten sonra gülerek tezgahtarla şakalaştığı ve kısa süre içinde olay yerinden ayrıldıkları anlar görülüyor. Çocukların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

ARNAVUTKÖY’DE AVM’DE PARFÜM HIRSIZLIĞI KAMERADA

ARNAVUTKÖY’DE AVM’DE PARFÜM HIRSIZLIĞI KAMERADA

ARNAVUTKÖY’DE AVM’DE PARFÜM HIRSIZLIĞI KAMERADA

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Sağlık Müdürü Uyardı: Soba değil, ihmal öldürür — Karbon Monoksit Tehlikesi
2
İzmir Demircili Sahili'nde 'Gökbey' Hurda Gemi Kaçak Söküm İncelemesi
3
Avcılar'da Takla Atan Otomobil E-5'e Daldı — O Anlar Kamerada
4
Arnavutköy AVM'de Parfüm Hırsızlığı Kamerada
5
İzmirli Mühendis Mustafa Sarıkavak Belgrad'da Tutuklandı
6
Karabağlar'da Dereye Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Adana'da Yılbaşı Gecesi Düğün Ofisine Parke Taşlı Saldırı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları