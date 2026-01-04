Arnavutköy AVM'de Parfüm Hırsızlığı Kamerada

AVLU 34'teki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Arnavutköy Merkez Mahallesi'ndeki AVLU 34 Alışveriş Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, 2 çocuk parfüm standından ürün çaldı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülere göre sırt çantalı iki çocuk AVM'ye girip bir süre dolaştıktan sonra parfüm standına yaklaştı. Çocuklardan biri satış personeline sorular sorup deneme amaçlı konulan parfümleri sıkarak ilgiyi üzerinde toplarken, diğeri standta bulunan parfümü montunun içine sakladı.

Parfümün eksik olduğunu fark eden işletmeci, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve durumu polise bildirdi. Ekipler, görüntülerde kimlikleri tespit edilen çocukları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarında çocukların rahat tavırlarla standa yaklaşıp, olayı gerçekleştirdikten sonra gülerek tezgahtarla şakalaştığı ve kısa süre içinde olay yerinden ayrıldıkları anlar görülüyor. Çocukların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

