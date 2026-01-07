Arnavutköy'de Boş Binanın Çatısında Yangın — İtfaiye Müdahalesi

İstanbul Arnavutköy'de boş bir iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; can kaybı yok, çatıda maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:08
Taşoluk Mahallesi'nde korkutan alevler

İstanbul Arnavutköy'ün Taşoluk Mahallesi Harmandere Sokak üzerinde bulunan iki katlı ve boş olduğu belirtilen bir yapının çatısında çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı.

Çatıda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kısa süre içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: BT-ZA-

