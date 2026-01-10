Arnavutköy'de cami avlusunda vurulan Reşit Timuçin toprağa verildi

Arnavutköy'de cami avlusunda silahlı saldırıda ağır yaralanan 60 yaşındaki Reşit Timuçin, Taşoluk Yeşil Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Taşoluk Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 16:50
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 16:54
İstanbul Arnavutköy’de cami avlusunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 60 yaşındaki Reşit Timuçin, bugün Taşoluk Yeşil Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Taşoluk Mezarlığı’nda defnedildi.

Olayın ayrıntıları

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Adnan Menderes Camisi avlusunda meydana geldi. İddiaya göre, cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin’in arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, belinden çıkardığı silahla bacaklarına ateş açtı. Vücuduna 4 mermi isabet eden Timuçin, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Timuçin, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Timuçin, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze ve tepki

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında uğurlanan Reşit Timuçin, Taşoluk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazede aile yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, mahalle sakinleri de acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Soruşturma

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

