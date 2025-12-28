DOLAR
Arnavutköy'de düğün konvoyunda havaya ateş: Trafikte tehlikeli anlar

Arnavutköy'de düğün konvoyundaki kişi camdan çıkarak havaya ateş etti; anlar trafikteki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:34
Arnavutköy'de düğün konvoyunda havaya ateş: Trafikte tehlikeli anlar

Arnavutköy'de düğün konvoyunda havaya ateş: Trafikte tehlikeli anlar

Olay anı ve tepki

İstanbul Arnavutköy’de, dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, düğün konvoyunda bulunan bir kişi camdan sarkarak elindeki silahla havaya ve çevreye ateş etti. Bu anlar, trafikte seyir halinde olan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Çevreyolu Sultangazi istikameti, Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Konvoy trafiği yavaşlatarak ilerlerken, araç içindeki şahsın ateş etmesi çevrede paniğe yol açtı; diğer araçların da zikzaklar çizerek ilerlediği ve trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü.

Polis ekipleri görüntüler doğrultusunda kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Arnavutköy'de konvoydan havaya ateş açtı: Trafikte faciaya davetiye çıkaran anlar kamerada

Arnavutköy'de konvoydan havaya ateş açtı: Trafikte faciaya davetiye çıkaran anlar kamerada

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

