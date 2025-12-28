Arnavutköy'de düğün konvoyunda havaya ateş: Trafikte tehlikeli anlar

Olay anı ve tepki

İstanbul Arnavutköy’de, dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, düğün konvoyunda bulunan bir kişi camdan sarkarak elindeki silahla havaya ve çevreye ateş etti. Bu anlar, trafikte seyir halinde olan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Çevreyolu Sultangazi istikameti, Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Konvoy trafiği yavaşlatarak ilerlerken, araç içindeki şahsın ateş etmesi çevrede paniğe yol açtı; diğer araçların da zikzaklar çizerek ilerlediği ve trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü.

Polis ekipleri görüntüler doğrultusunda kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

