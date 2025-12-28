DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.766.207,67 -0,32%

Milas'ta mantar toplarken kaybolan 70 yaşındaki Nahit Bahar aranıyor

Muğla Milas'ta mantar için ormana giden 70 yaşındaki Nahit Bahar için jandarma ve AFAD ekipleri Karadağ mevkiinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:19
Milas'ta mantar toplarken kaybolan 70 yaşındaki Nahit Bahar aranıyor

Milas'ta mantar toplarken kaybolan 70 yaşındaki Nahit Bahar aranıyor

Arama kurtarma ekipleri Karadağ mevkiinde çalışıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Nahit Bahar için arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Nahit Bahar adlı şahıs arkadaşı Fettah Can ile birlikte Ceylan Bağdamları Mahallesi’ndeki Karadağ mevkiine 27 Aralık Cumartesi günü mantar toplamaya gitti. İki arkadaş saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda birbirlerinden ayrıldı ve Bahar’dan bir daha haber alınamadı.

Fettah Can mahalleye dönerek durumu Bahar’ın yakınlarına bildirdi. Kendi imkanlarıyla arama yapan yakınlar ve vatandaşlar sonuç alamayınca yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlatırken, jandarmanın talebi doğrultusunda AFAD tarafından 7 personel ve 2 araçtan oluşan ekip de olay yerine yönlendirildi. AFAD ve jandarma ekipleri, Karadağ mevkii ve çevresindeki ormanlık alanda eş zamanlı arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan, Nahit Bahar’ın geçtiğimiz ay da benzer şekilde kaybolduğu ve ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak bulunduğu; ayrıca Bahar hakkında alzaymır başlangıcı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Yetkililer, bölgedeki aramaların hava koşulları ve arazi şartlarına göre yoğunlaştırılarak devam edeceğini bildirdi.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE MANTAR TOPLAMAK İÇİN ORMANLIK ALANA GİDEN VE BİR DAHA KENDİSİNDEN HABER...

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE MANTAR TOPLAMAK İÇİN ORMANLIK ALANA GİDEN VE BİR DAHA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 70 YAŞINDAKİ NAHİT BAHAR’I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE MANTAR TOPLAMAK İÇİN ORMANLIK ALANA GİDEN VE BİR DAHA KENDİSİNDEN HABER...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Furkan Apartmanı davasında kırmızı bültenle aranan müteahhit tutuklandı
2
Pendik'te Kamyonet Kontrolden Çıktı — Ağaçlar Facianın Önünü Kesti
3
Sivas'ta Yoğun Kar: 69 Yerleşim Yerine Araç Ulaşımı Kapandı
4
Eskişehir’de Yılbaşı Denetimi: 400 Personelle 413 Bin 133 TL Ceza
5
Esenyurt'ta servis kazası: 5 kişi hayatını kaybetti — Cenazeler Adli Tıp'ta
6
Çorlu'da Alkollü Sürücü Hipermarket Duvarında Asılı Kaldı
7
Copacabana'da Cessna 170A Denize Düştü: 1 Ölü

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti