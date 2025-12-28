Milas'ta mantar toplarken kaybolan 70 yaşındaki Nahit Bahar aranıyor

Arama kurtarma ekipleri Karadağ mevkiinde çalışıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Nahit Bahar için arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Nahit Bahar adlı şahıs arkadaşı Fettah Can ile birlikte Ceylan Bağdamları Mahallesi’ndeki Karadağ mevkiine 27 Aralık Cumartesi günü mantar toplamaya gitti. İki arkadaş saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda birbirlerinden ayrıldı ve Bahar’dan bir daha haber alınamadı.

Fettah Can mahalleye dönerek durumu Bahar’ın yakınlarına bildirdi. Kendi imkanlarıyla arama yapan yakınlar ve vatandaşlar sonuç alamayınca yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlatırken, jandarmanın talebi doğrultusunda AFAD tarafından 7 personel ve 2 araçtan oluşan ekip de olay yerine yönlendirildi. AFAD ve jandarma ekipleri, Karadağ mevkii ve çevresindeki ormanlık alanda eş zamanlı arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan, Nahit Bahar’ın geçtiğimiz ay da benzer şekilde kaybolduğu ve ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak bulunduğu; ayrıca Bahar hakkında alzaymır başlangıcı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Yetkililer, bölgedeki aramaların hava koşulları ve arazi şartlarına göre yoğunlaştırılarak devam edeceğini bildirdi.

