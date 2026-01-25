Arnavutköy'de Düğün Konvoyunda Silah Sesleri: Yunus Timleri Şüpheliyi Yakaladı

Arnavutköy'de düğün konvoyunda silah sesleri: Yunus timleri hızlı müdahale etti

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bir şüpheliyi ruhsatsız tabancayla yakaladı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, düğün konvoyunda havaya ateş açıldığı yönünde gelen çok sayıda ihbar üzerine Yunus Timleri bölgeye intikal etti ve kısa sürede müdahale gerçekleştirdi.

Olay, 24 Ocak 2026 günü saat 19.44 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgedeki çalışmalar sonucunda ekipler, M.O. (18) isimli şüpheliyi yakalayarak üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüphelinin yapılan sorgulamasında herhangi bir suç kaydının bulunmadığı öğrenildi. M.O., Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Olayla ilgili olarak "Ruhsatsız Silah Bulundurma" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçları kapsamında işlem başlatıldı.

ELE GEÇİRİLEN RUHSATSIZ TABANCA