Burdur'da Antalya-Isparta Karayolu Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Kaza ve kurtarma çalışmaları

Burdur'da, Antalya-Isparta karayolu Kazak-1 tüneli girişinde gece saatlerinde iki otomobil ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, O.D. (19) idaresindeki 32 AAK 364 plakalı otomobil ile Cemal Kurman (56) yönetimindeki 33 AZV 518 plakalı otomobil ve plakası alınamayan bir tırın karıştığı kazada her iki otomobilin sürücüsü de yaralandı.

Araçlarda bulunan diğer yaralılar arasında Hasret Kurman (18), A.K. (52), M.Y. (10), H.K. (10), İ.Y. (18) ve A.D. (53) yer aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi; itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Hasret Kurman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan ve Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Cemal Kurman, tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

